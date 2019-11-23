5 مليارات يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

قال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “ABRD”، إن محفظة استثمارات البنك في أفريقيا تبلغ 12 مليار يورو في قطاعات مختلفة.

وأشار خلال كلمته في منتدى أفريقيا 2019 اليوم السبت أن مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من استثمارات البنك في أفريقيا بمحفظة تتجاوز 5 مليارات يورو من إجمالي حجم محفظة البنك.

ويستحوذ القطاع الخاص المصري على نسبة 71% من إجمالي محفظة تمويلات مصر.

وأضاف أن البنك يعمل على تحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى محافظات مصر وليس الاكتفاء بالقاهرة فقط حيث تم افتتاح فرع في الإسكندرية وجاري فتح فروع أخرى في محافظات بصعيد مصر بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تواجد البنك في هذه المحافظات.

وأشار إلى أن مشاركة البنك في مشروع بنبان أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان يعد من أكثر المشروعات الناجحة حيث شارك البنك في تمويل هذا المشروع.

وقال إن البنك يعمل مع القطاع الخاص بمصر لدعم تنفيذ أعمالهم وتم توفير قروض بالعملة المحلية بهدف تخفيف أعباء العملة الصعبة على هذه الشركات.