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تطلق تقريرها السنوي للتوقعات الاقتصادية الأسبوع المقبل

11:19 ص السبت 23 نوفمبر 2019
تطلق تقريرها السنوي للتوقعات الاقتصادية الأسبوع المقبل

شعار منظمة التعاون الاقتصادي

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

قال فيديريكو بونجاليا، نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة ستقوم بإطلاق التقرير السنوي 2019 الأسبوع المقبل لرصد التوقعات الاقتصادية.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني لمنتدى أفريقيا 2019 إن أفريقيا حققت نموًا سريعًا بنسبة 4.6% مقارنة 2% في أمريكا اللاتينية لتستحوذ أفريقيا على المركز الثاني كأكبر اقتصاديات في العالم بعد قارة آسيا التي جاءت بالمركز الأول بنسبة نمو 10%.

وبحسب بونجاليا فإن القارة الأفريقية لا تعاني من نقص التمويل حيث تقدر إجمالي التدفقات الخارجية على القارة القارة الأفريقية بقيمة 200 مليار دولار و50 مليار دولار استثمارات مباشرة.

وقال إن إجمالي قيمة الادخار في القارة الأفريقية تبلغ 430 مليار دولار بنسبة تزيد عن ضعف التدفقات الخارجية مما يظهر عدم وجود أزمة في نقص التمويل.

وتطرق بونجاليا إلى أن القارة الافريقية تعاني من عدم القدرة على توظيف هذه الادخارات وكذلك صناديق المعاشات التي لا تقوم الدول الأفريقية بتوظيفها مما يدعو للقلق في عدم توظيف هذه الأموال.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى أفريقيا 2019 أفريقيا آسيا التوقعات الاقتصادية

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