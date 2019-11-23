هشام توفيق: جدولة 24 مليار جنيه مديونية قطاع الأعمال لبنك الاستثمار القومي

كتب- منال المصري ومصطفى عيد:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مديونية قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومي تصل 24 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش منتدى أفريقيا 2019 اليوم السبت أن البنك انتهى من إجراء اتفاق مع بنك الاستثمار القومي لتسوية جميع مديونيات البنك وتم إيقاف احتساب أي فوائد على المديونية من تاريخ الجدولة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من إجراء تسوية بقيمة 10.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج وتم الاتفاق على جدولة باقي المديونية بآلية مبادلة الأصول وانتهينا من تحديد قطع الأراضي.