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توفيق يبحث مع رئيس وزراء رواندا تجربة مصر في تطوير قطاع الأعمال

10:38 ص السبت 23 نوفمبر 2019
توفيق يبحث مع رئيس وزراء رواندا تجربة مصر في تطوير قطاع الأعمال

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيجتمع، اليوم السبت، مع رئيس وزراء رواندا لبحث ما يتم تنفيذه من تطوير على مستوى قطاع الأعمال العام في مصر وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا 2019 المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف توفيق أن الفرص المرشحة بالقطاعات الأربعة التي تعتزم الوزارة التعاون فيها مع الصندوق السيادي والمتمثلة في الفنادق والتطوير العقاري والأدوية والتصنيع الزراعي سيتم البحث من خلالها عن التعاون مع مستثمرين أجانب على أن يتم إنشاء صندوق فرعي أو شركة مشروع لكل قطاع حسب الاتفاق مع الصندوق والمستثمر.

وأوضح أنه لا يزال هناك فرص للتعاون مع المستثمرين في استغلال أصول القطاع العام في القطاع الصناعي، وأن التعاون القادم سيكون في الفيوم، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يسهم في خدمة المجتمع وتشغيل الشباب، بالإضافة إلى نشاط استغلال بعض أصول القطاع الأخرى في نشاط التطوير العقاري.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام رئيس وزراء رواندا مؤتمر أفريقيا 2019 العاصمة الإدارية الجديدة

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