وزير قطاع الأعمال: طرح فرص استثمارية في مجالات الأدوية والتطوير العقاري

القاهرة – (أ ش أ):

أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه تم طرح فرص استثمارية في قطاعات الأدوية والتطوير العقاري والتصنيع الزراعي والفنادق والتربية الحيوانية.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مشاركته بفاعليات اليوم الثاني بمنتدى الاستثمار من أجل أفريقيا الذى تنظمه وزارة الاستثمار بمشاركة ممثلين لعدد من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وأوضح توفيق أنه في حالة وجود مستثمرين سيتم إنشاء صندوق فرعي للتعاون مع صندوق "ثراء" السيادي للترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل وتعظيم العوائد.

وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (جسور) الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال في أكتوبر الماضي، قال إنه تم تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى، وسيتم خلال الفترة المقبلة طرح مراحل ثلاث تتضمن تقديم خدمات النقل البري للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتخليص الجمركي، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.

وحول مديونيات وزارة قطاع الأعمال مع بنك الاستثمار القومي قال" إنه تمت تسوية مديونية 4ر10 مليار جنيه لشركة القابضة للغزل والنسيج".

وعن قيام الوزارة بتأجير أحد أصولها لإحدى الشركات الصينية لاستغلالها في قطاع الملابس قال توفيق" إن الهدف هو خلق فرص عمل في إطار خطة الوزارة للتطوير.. مشيرا إلى أنه تم التواصل أيضا مع مستثمرين محليين، لافتا الى أن الوزارة لديها 10 فرص استثمارية سيتم طرحها..

ولفت إلى أن \منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا يعد فرصة جيدة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة، وأنه من المقرر عقد لقاء مع رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوارد إنجرينتي في وقت لاحق اليوم لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بأنشطة الوزارة.