رئيس الوزراء يفتتح فعاليات ثاني أيام منتدى "الاستثمار من أجل إفريقيا"

القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت فعاليات اليوم الثاني من منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا الذي تستضيفه مصر، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود أكثر من 35 دولة أفريقية وممثلي المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية، على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التعمير الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنوك الأفريقية للاستيراد والتصدير.

ويشارك مدبولي في الجلسة الأولى التي تتناول التجارب التنموية الناجحة للدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة، بمشاركة القطاع الخاص، وأهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية، ويدير الجلسة الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويشارك في الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفيرة مريم كاتاجون وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا والبارونة اليزابيث جرايس وزيرة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والسير سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي .

وتركز الجلسة الثانية على تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في قارة إفريقيا، ويشارك فيها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وإبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا والمهندس يحي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان وجانيت هيكمان مدير البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري.

وتتناول الجلسة الثالثة دور المرأة في بناء المجتمع في أفريقيا في ضوء أهداف الاتحاد الافريقي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الافريقي وستلقي الجلسة الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز الاستثمارات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلسة أكاسيا باندوبولا وزيرة الاقتصاد الوطني في الكونغو الديمقراطية والدكتورة شانتيل كول مستشار رئيس جمهورية غينيا وحياة المسندي كبير مستشاري البنك الاسلامي للتنمية .

وتترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجلسة الرابعة التي تدور حول آفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بمشاركة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وبنديكت أوراما رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية .

فى حين تناقش الجلسة الخامسة سبل تعزيز التحول الرقمي من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي في قارة إفريقيا ويشارك فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الافريقبي وبثينة جورمازي مدير التنمية الرقمية بالبنك الدولي وراغو مالهوترا رئيس ماسترد كارد الشرق الأوسط وافريقيا، فيما تركز الجلسة السادسة على الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة ويشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومسيدية حميد وزير الاقتصاد والاستثمار والطاقة في جزر القمر وسيرجيو بيمنتا رئيس مؤسسة التمويل بالبنك الدولي .

وتبحث الجلسة السابعة فرص الاستثمار في رأس المال البشري وتترأسها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ويشارك فيها جان فيديل أوتاندو وزير الاستثمار الجابوني وتامبو جينا وزير التخطيط في ايسواتيني ثم الجلسة الثامنة والأخيرة تحول فرص نمو الشركات الناشئة ويشارك فيها إبراهيم محمد وزير تطوير الاعمال في جمهورية غانا وهوا سيلاديالو نائب وزير الاستثمار في جمهورية غينيا ، ثم حفل الختام والبيان الختامي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي .