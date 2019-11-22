مسؤول بالأونكتاد: الكثير من دول العالم تهتم بالاستثمار في القارة الأفريقية

كتبت - منال المصري ومصطفي عيد:

قال جيمس زان مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن الاستثمارات الأفريقية تعد الأسرع على مستوى العالم، حيث قفزت معدلات الاستثمار في القارة السمراء بنسبة 11% مقارنة بتراجع 50% في أوروبا، و6% انخفاضا في أمريكا اللاتينية.

وأضاف زان خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كثيرًا من دول العالم تهتم بالاستثمار في القارة الأفريقية، حيث أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا للاستثمار في أفريقيا، ويخصص الاتحاد الأوروبي قيما محددة للاستثمار في القارة الأفريقية، كما تعمل سنغافورة وكوريا على دخول السوق الأفريقي.

وذكر أن دولاً أفريقية طبقت سياسات وبرامج لجذب الاستثمارات وضمان استدامة النمو والتنمية، والتوسع في تطوير البنية التحتية والنقل، مشيرًا إلى أن هناك عوامل جاذبة متعددة تساعد على تحفيز الاستثمار في أفريقيا منها إنشاء بنية تحتية قوية تحفز على الاستثمار، وكذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية مما يتيح فتح أسواق جديدة مختلفة.