سحر نصر: مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح غير مسبوق

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية.

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من أهم هذه الإصلاحات تأسيس مراكز خدمات المستثمرين وفقًا لأحدث النظم العالمية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 3000 مشروع، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة لدعم التصدير للخارج، وبالتوازي، بنية أساسية تم تحديثها وتطويرها بشكل كامل.

وذكرت الوزيرة أن المؤسسات الدولية المتواجدة في المنتدى اليوم أشادت بهذا البرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تقدم مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموًا.

"كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي"، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة: "أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي فقد كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء. وانعكس ذلك على تصدر مصر الدول الأفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)".

وأضافت أن تحقيق نمو عادل ومستدام يتطلب استمرار العمل على تشجيع الاستثمارات، وأن التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية لأفريقيا أكثر تفاؤلًا وإيجابية، ما يضع على الجميع مسئولية أكبر لمواصلة جهود الإصلاح، وتبادل الخبرات وتوجيه الطاقات لتظل أفريقيا مقصدًا للاستثمار العالمي.