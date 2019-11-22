وزيرة الاستثمار: 6 من أسرع 10 اقتصاديات نموا بالعالم في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك فرصًا هائلة للاستثمار في أفريقيا، وهو ما ترجم إلى زيادة في معدلات النمو في العديد من دول القارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقا لصندوق النقد الدولي فإن 6 من أسرع 10 اقتصاديات نموا في العالم كانت في أفريقيا، وهو ما يدعو للتفاؤل والإصرار على مواصلة الجهود في القارة نحو التنمية.

وأضافت سحر نصر، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم على مدار اليومين السابقين عقد ورش عمل مع وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة من الدول الأفريقية، من أجل وضع رؤية موحدة لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة التجارة، "فتوافقنا على تبني برنامج يضع أفريقيا على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال شعار (صنع في أفريقيا)".

وذكرت الوزيرة، أنه رغبة في إيجاد حلول غير تقليدية تضمن حصول أفريقيا على نصيبها العادل من النمو الاقتصادي، يركز المنتدى على محاور رئيسية تتعلق بتعزيز مصادر النمو وهي الاستثمار في البنية الأساسية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، ورأس المال البشري، وتمكين الشباب والمرأة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في هذا الإطار يستعرض المنتدى في أولى جلساته سبل تفعيل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، وأهمية طرح المؤسسات الدولية أدوات تمويلية جديدة لدعم مشاريع البنية الأساسية الإقليمية من أجل الإسراع في تنمية القارة.

وتابعت: "وفي جلسة موسعة نناقش وضع خطوات تنفيذية لتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعة لما حققته من قيمة مضافة وذلك من خلال تشجيع التصنيع والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات".

"وكذلك الاستفادة من دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، والتي ستساهم في زيادة التجارة الإقليمية إلى الضعف وفقا لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي" بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن جهود تحقيق التنمية يتطلب التوجه إلى التحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما يدعو إلى مناقشة فرص الاستثمار في هذا القطاع خلال فعاليات المنتدى، والتركيز على تأهيل الشباب للتعامل مع التكنولوجيات البازغة كالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأضافت أن ريادة الأعمال تمثل اهتماما خاصا وذلك لدورها الكبير في توفير فرص عمل للشباب وتنمية القدرات الإبداعية، فعملت الحكومات الأفريقية على تهيئة البيئة الداعمة وإتاحة التمويل اللازم، وسيكون المنتدى فرصة للشباب المبتكر أن يعرض قصص نجاح مشروعاته.

وتابعت الوزيرة: "أما عن تمكين المرأة اقتصاديا فإن أفريقيا هي الأولى عالميا في مساهمة المرأة في مشاريع ريادة الأعمال وهو ما سنلقي الضوء عليه في جلسة (التحديات والفرص التي تواجه المرأة الأفريقية)".

وقالت سحر نصر، إن الإنسان هو المحرك الرئيسي للتنمية لاسيما وأن القارة الأفريقية كلها شعوب شابة واعدة، وتتمثل أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والتدريب وتنمية المهارات في زيادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي للدول.

وأضافت الوزيرة أنه في جلسة نقاشية رفيعة المستوى خلال المنتدى سيتم استعراض الإصلاحات التي اتخذتها مصر لتعزيز التنافسية ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية.