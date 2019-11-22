رئيس أفريكسيم بنك: 5 مليارات دولار سنويا لتمويل التجارة البينية بأفريقيا

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قال بنديكت أورما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك ملتزم باستثمار 5 مليارات دولار سنويا لتمويل ودعم التجارة بين الدول الأفريقية.

وأشار أوراما خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن القارة الأفريقية تحتاج إلى تمويلات تقدر 50 مليار دولار سنويا لتمويل التجارة بين دول القارة.

وأكد أورماه على أن أفريقيا تصعد وتنهض وتمر بمرحلة نمو قوية، مضيفًا "كل يوم لدينا مئات الملايين من الأحلام".

وأشار إلى أن البنك يدعم تمويل التجارة التجارة بين مصر والدول الأفريقية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن مصر تستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي محفظة البنك.

وقال رئيس البنك، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منطقة التجارة الحرة الأفريقية في سبتمبر من العام الجاري وسيتم إطلاق المرحلة الثانية في سبتمبر 2020 مما يزيد فرص التجارة بين الدول الأفريقية.