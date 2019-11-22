سحر نصر بمنتدى أفريقيا 2019: تنفيذ 154 مشروعا بالتعاون بين مصر ودول القارة

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي منتدى أفريقيا 2019، اليوم، رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الاقتصادي الأهم في القارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تنظيم المنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة التي يساهم في بنائها سواعد شابة تعمل ليلا نهارا لإنجاز هذا العمل الضخم.

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس السيسي، أن حضور المنتدى اليوم يعكس الرغبة الصادقة في مواصلة الجهود التي بدأت منذ سنوات، لبناء القارة ووضع سبل لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، والتأكيد على ضرورة التكاتف والبناء على ما تحقق من إنجاز.

وذكرت الوزيرة أنه تم قطع شوط كبير في سبيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية، وكانت توجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ببذل كل الجهود من أجل تسريع التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأشارت إلى أنه تم على أرض الواقع هذا العام تنفيذ 154 مشروعا في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في القارة.

وأوضحت أنه في ظروف دولية استثنائية تلقي بظلالها السلبية على حركة الاستثمار العالمية تأتي أهمية عقد هذا المنتدى من أجل خطوات عملية لزيادة التدفقات إلى القارة الأفريقية، إيمانا بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبحسب الوزيرة، فإنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، فإن أفريقيا كانت أعلى القارات زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة 11%.