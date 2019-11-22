انطلاق فعاليات منتدى "أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، افتتاح منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس، ويستمر لمدة يومين.

ويحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

وينظم المنتدى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

وتستهدف إقامة منتدى "أفريقيا 2019" هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تنظيم النسختين السابقتين منه في شرم الشيخ، الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية، بحسب ما قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار في بيان سابق.

ومن المنتظر أن يتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص.