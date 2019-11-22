انفوجرافيك| كيف تخطط الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام؟
القاهرة – مصراوي:
تزايد إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل باستخدام الغاز الطبيعي، حيث تم تحويل حوالي 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) الماضية، بحسب بيان من وزارة البترول أمس.
وتنفذ وزارة البترول، برنامجًا للتوسع في هذا النشاط، ويعرض مصراوين في هذا الانفوجرافيك، خطة الحكومة لتحويل 50 ألف سيارة أجرة للغاز الطبيعي كل عام.
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