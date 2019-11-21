مصر للسياحة: خطوة واحدة تفصلنا عن تأسيس شركة إدارة فنادق 3 و4 نجوم

كتبت- شيماء حفظي:

تنتظر شركة مصر للسياحة، وشركات أخرى تابعة للشركة القابضة للسياحة والنفادق، موافقة الجمعية العامة للقابضة، للموافقة على تأسيس شركة لإدارة الفنادق 3 و4 نجوم.

وقال سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة لمصراوي، "حصلنا على موافقات مجالس إدارة الشركات المنضمة لتأسيس الشركة، وكذلك موافقة لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها لبحث جدوى المشروع، وننتظر قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق للبدء في إجراءات التأسيس".

وتساهم في الشركة الجديدة المزمع تأسيسها شركة مصر للسياحة بحصة 60% من رأسمال قيمته 10 ملايين جنيه، والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث وشركة التعمير السياحي وشركة الأزياء الحديثة (هانو – بنزايون) وشركة قطاع خاص تعمل في التسويق الإلكتروني.

وأضاف :"نأمل أن ننتهي من إجراءات الموافقات على تأسيس الشركة بنهاية الشهر الجاري، لنبدأ بعدها إجراءات التأسيس وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والسجل التجاري واختيار العلامة التجارية للكيان الجديد".

وسيتكون الكيان الجديد من مجموعة من متخصصين في إدارة الفنادق، ذو علامة تجارية تشتهر وفقا لإمكانيات وجودة الإدارة وليس التملك، على غرار العلامات التجارية الكبيرة في إدارة الفنادق، بحسب ما قاله سعد.

وبحسب سعد، فإن الشركة تحت التأسيس ستستعين بمعايير إدارة فنادق 3 و 4 نجوم، لوضع معايير إدارية تعكس خبرة المساهمين في الكيان الجديد، لتقديم خدمة مميزة، تخلق سمعة جيدة في السوق.

وقال رئيس مصر للسياحة، إن مصر بها عدد كبير من الفنادق في هذه الفئة، ولكن لا يوجد شركات إدارة للفنادق تقدم خدمات مميزة.