البورصة تواصل التأثر بطرح أرامكو وتنخفض للجلسة الرابعة على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.9%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 13.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 28 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن تراجع المؤشر الرئيس للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي نتيجة الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب بعد بدء الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى تراجع سعر سهم التجاري الدولي بشكل ملحوظ إلى 79.4 جنيه.

وبدأت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إجراءات طرح 1.5% من أسهمها في البورصة السعودية تداول، ومن المتوقع أن يكون الطرح هو الأكبر في التاريخ بقيمة تبلغ 25.6 مليار دولار.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.62% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14224 نقطة.