بسبب أمريكا والصين.. أغنى 10 أشخاص بالعالم يخسرون 4.4 مليار دولار في يوم

كتب- مصطفى عيد:

خسر أغنى 10 أشخاص في العالم نحو 4.4 مليار دولار من ثرواتهم البالغة نحو 793.7 مليار دولار، خلال تعاملات الأسواق الأمريكية أمس، وذلك بعد هبوطها مع تزايد المخاوف بشأن تأجيل الوصول إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب قائمة بلومبرج للمليارديرات، خسر الأمريكي بيل جيتس أغنى شخص في العالم 578 مليون دولار من ثروته البالغة، بعد الخسارة، 109 مليارات دولار، بينما خسر وصيفه جيف بيزوس نحو 393 مليون دولار من ثروته البالغة أيضا نحو 109 مليارات دولار.

كما خسر الفرنسي برنارد أرنولت ثالث أغنى رجل بالعالم نحو 310 ملايين دولار، لتصل ثروته إلى 101 مليار دولار، وخسر الأمريكي وارن بافيت 531 مليون دولار؛ لتصل ثروته إلى 85.9 مليار دولار، وفقد الأمريكي مارك زوكربيرج 666 مليون دولار من ثروته لتصل إلى 75.4 مليار دولار.

وفقد سادس أغنى رجل في العالم الإسباني أمانسيو أورتيجا 727 مليون دولار من ثروته خلال تعاملات أمس، لتصل إلى 66.4 مليار دولار، وخسر الأمريكي لاري بيج نحو 412 مليون دولار، لتصل إلى 63.1 مليار دولار، وخسر كل من تشارلز كوك وجوليا فليشر كوك نحو 169 مليون دولار من ثروة كل منهما لتصل إلى نفس المستوى عند 61.3 مليار دولار.

وفقد عاشر أغنى شخص في العالم الأمريكي سيرجي برين 395 مليون دولار من ثروته أمس، لتصل إلى 61.3 مليار دولار.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أغلقت تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض، بفعل المخاوف من أن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين واشنطن وبكين قد لا يتم هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 27820.41 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38% إلى 3108.4 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51% إلى 8526.73 نقطة.