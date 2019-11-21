أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار أمس.

واستقرسعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وسجل سعركيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

ووصل سعركيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.