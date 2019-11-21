"لا تنخدع بالأسعار الرخيصة".. نصائح التسوق في "البلاك فرايداي" (فيديو)

كتتب-ياسمين سليم:

مع قدوم شهر نوفمبر من كل العام، تبدأ المتاجر في الإعلان عن خصومات وتخفيضات "البلاك فرايداي" أو "الجمعة البيضاء".

ومع استغلال متاجر ومواقع إلكترونية في مصر هذا الحدث للترويح لبضاعتها، يقدم لك مصراوي في الفيديو التالي بعض النصائح الذي يجب عليك أن تضعها في اعتبارك قبل الإقدام على الشراء.