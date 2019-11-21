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"لا تنخدع بالأسعار الرخيصة".. نصائح التسوق في "البلاك فرايداي" (فيديو)

11:01 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
"لا تنخدع بالأسعار الرخيصة".. نصائح التسوق في "البلاك فرايداي" (فيديو)

ياسمين

كتتب-ياسمين سليم:

مع قدوم شهر نوفمبر من كل العام، تبدأ المتاجر في الإعلان عن خصومات وتخفيضات "البلاك فرايداي" أو "الجمعة البيضاء".

ومع استغلال متاجر ومواقع إلكترونية في مصر هذا الحدث للترويح لبضاعتها، يقدم لك مصراوي في الفيديو التالي بعض النصائح الذي يجب عليك أن تضعها في اعتبارك قبل الإقدام على الشراء.

خصومات تخفيضات البلاك فرايداي نصائح التسوق الجمعة البيضاء

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