إصدار 40 مليون عملة تذكارية احتفاءً بالذكرى الـ80 لوزارة التضامن

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طبع وإصدار 40 مليون عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا؛ بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).