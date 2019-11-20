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إصدار 40 مليون عملة تذكارية احتفاءً بالذكرى الـ80 لوزارة التضامن

06:17 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
إصدار 40 مليون عملة تذكارية احتفاءً بالذكرى الـ80 لوزارة التضامن

وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طبع وإصدار 40 مليون عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا؛ بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).

وزارة التضامن الاجتماعي مجلس الوزراء الجريدة الرسمية عملة تذكارية
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