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العاهل السعودي: طرح أرامكو سيخلق آلاف الوظائف

03:34 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
العاهل السعودي: طرح أرامكو سيخلق آلاف الوظائف

المملكة العربية السعودية

القاهرة- وكالات:

قال العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الأربعاء، إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، بحسب وكالة رويترز.

وتابع الملك سلمان خلال كلمته السنوية في مجلس الشورى، أن الطرح العام الأولي لعملاق النفط التابع للدولة أرامكو السعودية سيسمح للمستثمرين من داخل وخارج المملكة بالمشاركة وسيخلق آلاف الوظائف.
وبدأت الشركة عملية الطرح نسبة 1.5% من أسهمها، بعدما بدأت الاكتتاب للشركات والمؤسسات تبدأ منذ 17 نوفمبر الحالي وحتى الرابع من ديسمبر، بينما تكون فترة اكتتاب الأفراد بين 17 و28 الشهر الحالي.
وأضاف أن تمكن أرامكو من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعا بعد هجمات في سبتمبر الماضي يثبت قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي خلال أي نقص.

تأثر سوق النفط العالمي بالهجمات التي وقعت على شركة أرامكو السعودية خلال سبتمبر، نظرا لما تمثله المملكة من قوة كبيرة في عالم النفط.

وتسبب الهجوم في خفض إنتاج النفط من أرامكو بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام و5% تقريبا من الإمدادات العالمية.

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