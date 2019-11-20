تأسيس 57 ألف شركة جديدة في مصر خلال 33 شهرًا (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من يناير 2017 وحتى سبتمبر الجاري، 57 ألف شركة.

وقال بيان لمجلس الوزارء أمس إن رؤوس الأموال المدفوعة في هذه الشركات تقدر بنحو

18.6 مليار جنيه.

وأسست وزارة التعاون الدولي مراكز خدمات المستثمرين، للتسهيل على المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات جديدة أو التوسع في الشركات، من خلال تقديم كل الخدمات المطلوبة في مكان واحد.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ما تم إنجازه في مراكز خدمات المستثمرين خلال فترة 33 شهرًا.