غرفة الشرقية تدعو منتسبيها للاشتراك في مبادرة تشجيع الصناعة المحلية

كتبت- منار الرخ:

قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية، إن الغرفة تدعو منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للانضمام لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الأحد الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصما نقديا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن أنه سيكون ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسيرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي، ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

وأضاف سلطان في بيان للغرفة، أن الغرفة تقوم بدورها في المبادرة بعقد مزيدا من اللقاءات والاجتماعات بين الوزارات والأجهزة التي ستشملها المبادرة، والممثلة للدولة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، لبحث آلية التطبيق فور إطلاق المبادرة.

وأوضح أن المبادرة جيدة جدا في كسر حدة الركود التي يشهدها الشارع التجاري منذ فترة، كما أنها ستعمل على تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الرواج.

وبحسب سلطان، فإن المبادرة ستسهم في تحريك السوق، وأن التاجر من العناصر الأساسية لانجاحها، مشيرا أنه سيتم مع المستهلك ومنحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية.