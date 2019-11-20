ويليس تاورز واتسون العالمية تطلق خدمات استشارات الموارد البشرية في مصر

كتب- عبدالقادر رمضان:

أطلقت شركة ويليس تاورز واتسون، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والتأمين، خدمات استشارات الموارد البشرية، في مصر، ليضاف إلى خدمات التأمين التي تقدمها الشركة في السوق المحلي منذ عام 1998.

وقال حامد مبروك، العضو المنتدب للشركة في مصر، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن نشاط الشركة في مجال الموارد البشرية يركز على مساعدة الشركات والمنظمات في إدارة وتمكين رأس المال البشري من خلال تطوير برامج وآليات متخصصة تساهم في تطوير وتنمية الموارد البشرية وتمكينها.

وأضاف أن الشركة تقوم بتصميم منهجيات متقدمة لتحديد الكوادر والمواهب المؤهلة بهدف تشجيعها وتحفيزها وتحسين مستوى أدائها.

وقال أحمد وعرية، المدير الإقليمي للشركة في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه "تم إطلاق خدمات استشارية جديدة في مصر بهدف تعزيز دور الموارد البشرية فيها كونها سوقاً واعداً مليئاً بفرص التطور والنمو، حيث تتصف بكونها دولة متقدمة تتميز بمواردها البشرية التي تمثل الحجر الأساسي لتنمية رؤيتها وخططها الاستراتيجية والتنموية المستقبلية" .

وأضاف أن الشركة لديها في مصر 180 موظفا، وإن عدد الشركات التي تتعامل معها في السوق المحلي ارتفع من 78 شركة العام الماضي، إلى 138 شركة العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة عملائها إلى ما بين 300 و400 شركة في العام المقبل.

وقال إن القطاعات التي تستهدف الشركة العمل معها هي القطاع العام وقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والبترول والرعاية الصحية والتصنيع.

وتأسست شركة ويليس تاورز واتسون في عام 1828 وخدمات عملاء في أكثر من 140 دولة ويتجاوز عدد موظفيها 45 ألف موظف، ولديها مكاتب في دبي والرياض.

وقال مدحت مدني، عضو مجلس إدارة الشركة وخبير استشارات الموارد البشرية، إن الشركة تستهدف التعاون مع الحكومة في خطة الإصلاح الجهاز الإداري للدولة، من أجل رفع كفاءة الموظف الحكومي وتطوير مفاهيم الموارد البشرية في الحكومة، خاصة أن الحكومة استحدثت وحدات داخلية للموارد البشرية.

وقال وعرية إن الشركة لديها خصائص تميزها عن غيرها من الشركات العاملة في السوق، خاصة أنها تتعامل مع 20 ألف شركة في العالم، ولديها معلومات عن 23 مليون موظف في العالم، بما يمكنها من التوصل لبرامج وخطط لإدارة الموارد البشرية.

وأضاف أنه "في حين ينحصر عمل بعض الشركات الاستشارية في مصر على معالجة نقاط الضعف لدى عملائها، تتفرد ويليس تاوارز واتسون بقدرتها على الاستفادة من المهارات والكفاءات الموجودة في مصر واستثمارها لفتح آفاق جديدة لعملائها، وتمكينهم من مواجهة التحديات والصعوبات التي يوجهونها وتحويلها إلى فرص للنجاح والنمو".

وقال حامد مبروك، مدير الشركة في مصر إن "فريق العمل بشركة ويليس تاورز واتسون قام بتحليل بيانات وسلوكيات العمل الموجودة في السوق والاستفادة منها لتصميم حلول فريدة وفعالة لتحديد وتحليل المخاطر المؤسسية والاستعداد لها من خلال خطط تطوير وتنمية رأس المال البشري بما يساهم في رفع مستوى الأداء العام ويقود إلى مستويات متقدمة من النجاح التميز والمهنية".