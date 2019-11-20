مجدي غازي: إنشاء محور جديد للتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في البحر الأحمر

القاهرة- مصراوي:

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تهدف لتأسيس لمحور صناعي جديد صديق للبيئة في محافظة البحر الأحمر، من خلال إقامة مجمع الغردقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الأنشطة السياحية وطبيعة المنطقة.

وأضاف بيان صحفي اليوم الأربعاء من وزارة التجارة والصناعة أن غازي اجتمع مع يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر بحضور عدد من مستثمري المحافظة والمتقدمين على الوحدات الصناعية بمجمع الغردقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة ومناقشة طلبات المستثمرين.

وقال إن خطة الهيئة هو التوسع في تنفيذ المشروع القومي للمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة بالتراخيص وبتيسيرات تمويلية في كافة محافظات الجمهورية تسير بمعدلات متقدم.

وبحسب غاز فإنه تم الانتهاء من طرح 6 مجمعات صناعية جديدة في كل من السادات وبورسعيد وبدر ومرغم1 ومرغم2 فضلا عن المجمع الجديد بالغردقة حيث تستهدف خطة وزارة التجارة والصناعة 2020 إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا مما يساهم في تعميق المنتج المحلي وتوفير فرص العمل ودعم سلاسل التوريد.

وقال إن الأولوية للمستثمر الجاد والجاهز بضخ استثماراته وخاصة مع التيسيرات الكبيرة المتاحة".

وبحسب رئيس الهيئة فإن طرح المجمعات يتم طرحه بنظامين أحدهم بالتملك من خلال التقسيط على 3 سنوات أو من خلال تسهيلات تمويلية من أجد البنوك الخمسة التي وقعت معهم الهيئة بروتوكولات تعاون ويتم السداد على 10 سنوات بفائدة 5% متناقصة أو بنظام الايجار حيث لا يتعدى سعر المتر 20 جنيهًا و7.5 جنيه قيمة الخدمات والصيانة داخل المجمع.

وكشف رئيس الهيئة انه تم التقدم على 52 وحدة بمجمع الغردقة في مرحلته الأولى، لافتا إلى بدء تسليم الوحدات للمستثمرين خلال شهر ونصف.

وأعلن غازي أنه تيسيرا على المستثمرين على غرار التيسيرات التي تم اقرارها لمجمع مرغم 2 تقرر أن يتم السماح للمستثمر الواحد التقدم على 8 وحدات صناعية بدلا من 4 كحد أقصى.

وقال إن قيمة التأمين بمجمع الغردقة الجديد للتقدم على الوحدة الأولى 50 ألف جنيه على أن تكون 25 ألف جنيه لكل وحدة إضافية في حالة الرغبة في التوسعة، مشيرًا إلى أن الهيئة قررت قبول 50% من المستثمرعند التقدم للهيئة واستكمال الباقي عند استلام اخطار تخصيص الوحدة.

وأضاف أنه تقرر إعفاء المستثمر من التقدم بدراسات جدوى منفصلة جديدة في حالة التقدم على وحدة جديدة إذا ما كان يملك سجل صناعي ورخصة تشغيل وينتج نفس المنتج.

وأعلن غازي مد فترة سحب الكراسات لأسبوعين إضافيين على مجمع الغردقة، ومد فترة التقدم لشهر، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين وخاصة مع توقعه بتقدم المزيد من المستثمرين في المرحلة الجديدة من الطرح بفضل التيسيرات التي تم إقرارها.

وأكد غازي على توفير كافة اللوجستيات والصيانة لهذا المجمع بعد تشغيله وتوفير كافة سبل انجاح المجمع ومنها إنشاء معرض ومنافذ بيع وخدمات تسويقية للمصانع فضلا عن وجود متجر وبنك بالمجمع.

وقال البيان إن غازي وائب المحافظ زارا مجمع الغردقة الجديد للصناعات الصغيرة وتفقد المنشآت والوحدات المقامة والمبنى الإداري والخدمات.

وقال غازي إن مجمع الغردقة مقام على مساحة 40 فدانًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 680 مليون جنيه ويضم 218 مصنعًا صغيرًا تبلغ مساحة الوحدة 336 م2 ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و7 آلاف فرصة غير مباشرة.

وتشمل الأنشطة الخاصة به صناعات غذائية ومواد بناء ديكورية وصناعات كيماوية بسيطة وملابس جاهزة ومنسوجات.