"الإسلامي للتنمية" يفتتح مسابقة "رواد التحول" بالقاهرة لدعم الابتكار

كتب- مصطفى عيد:

افتتح البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، الدورة السابعة من مسابقته "رواد التحول"، والتي يعقدها في مصر، بالتعاون مع مسرعة الأعمال "فلك"، أكبر مسرعي الشركات الناشئة في مصر، والتي أسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تمت دعوة المتقدمين للمسابقة لعرض أفكارهم التي تخدم الإسراع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومن المنتظر عقد حفل الختام مساء اليوم، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي، والإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة.

وعقدت احتفالية افتتاح المسابقة في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، بوسط القاهرة، صباح اليوم، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وشهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، وتحت إشراف حياة السندي، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأطلق البنك الإسلامي للتنمية المسابقة في يوليو ٢٠١٨، وهي إحدى مبادرات "صندوق استثمار ترانسفورم" الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار، والذي تأسس بهدف دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بالتركيز على تنمية العنصر البشري عبر تشجيع العلم، والتكنولوجيا، والابتكار.

وقال بندر بن الحجار، إن الشباب هم الثورة الحقيقية لمصر ومستقبل رواد الأعمال فيها، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية في كافة دول العالم تشير إلى أن الشباب هم مستقبل هذه الدول، والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل هو الابتكار.

وأضاف أن البنك الاسلامى للتنمية يدعم جهود حكومة مصر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع الخاص والشباب، مؤكدا أن خطة البنك لمدة 5 أعوام مقبلة هي دعم الشباب ومساعدتهم في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا بأساليب مبتكرة، من خلال مسارات تتمثل في دعم المبتكرين والتمكين الاقتصادي.

وأشار بن الحجار إلى أنه تم تطوير برنامج المنح الدراسية، كما سيدعم البنك إنشاء شركات ناشئة في مصر، ضمن إطار الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت حياة السندي، إن إحدى المهام الرئيسية للبنك هو دعم الشباب في القارات التي يعملها بها البنك، وعمل منصة لربط ونقل التكنولوجيا من دولة إلى أخرى، موضحة أن هناك 500 مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي للتنمية لدعم صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال شهاب مرزبان إنه تم تقديم الدعم الفني لنحو أكثر من 1000 شركة ناشئة، والاستثمار في ودعم نحو أكثر من 100 شركة من مختلف مراحل النمو من خلال مسرعات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال.

وأضاف: "منذ يومين فقط، حصلت إحدى شركاتنا الناشئة (نواة) على جائزة المركز الثاني بمسابقة مبادرة رواد أعمال أفريقيا، المقدمة من الملياردير الصيني جاك ما، كما حصلت العديد من شركاتنا الناشئة على تمويلات إضافية، فضلاً عن ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 10 أضعاف مبلغ استثمارنا الأولي".