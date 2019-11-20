القابضة للنقل البحري توقع اتفاقا لترخيص واستغلال رصيفين جديدين بميناء دمياط

كتبت-شيماء حفظي:

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الأربعاء اتفاقا مع هيئة ميناء دمياط لترخيص استغلال رصيفي 5 و6 والساحة الخلفية لهما.

وقال اللواء علاء محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات خلال حفل التوقيع إن الشركة تنفذ مشروعات لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط.

وبحسب ما قاله رئيس الشركة فإنه مع ضم رصيفي 5 و6 من هيئة ميناء دمياط ستمتلك الشركة 6 أرصفة للحاويات بغاطس 15 وسيتم زيادة الغاطس إلى 16.5 بعد التطوير.

ويزيد التوقيع لاستغلال رصيفي 5 و 6 الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات الشركة بنسبة 30%.

وأضاف رئيس الشركة "حققنا في العام المالي الماضي 1.5 مليون حاوية وبلغت إيرادات العام 1.6 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الشركة أن ميناء دمياط لا يتأثر بالتغيرات في حالة الطقس لأنه يعد محمية طبيعية.

وتواجه الشركة تحديات تتعلق بزيادة حجم السفن وهو ما يجعل الشركة تدرس تطوير الأوناش الخاصة بها للتعامل مع السفن الكبيرة، بحسب رئيس الشركة.

وتنفذ الشركة مشروعات تطوير تتضمن مشروع تعميق وتدعيم الرصيف بتكلفة 654 مليون جنيه ومشروع تطبيق نظام إدارة للجرارات والحاويات إلكترونيا.

وتستهدف الشركة زيادة الأوناش إلى 13 ونش مع الحفاظ على خطة صيانة المعدات بحسب رئيس الشركة.