"راية للتجارة": 4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة للشركة خلال عام 2019

كتب- علاء حجاج:

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، إن الشركة تتوقع أن تحقق حجم إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.

وأضاف مجاهد، خلال مؤتمر للشركة اليوم الأربعاء، أن اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت، خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات "الأونلاين" يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر مقارنة بباقي شهور العام.

أما بالنسبة لمبيعات التجزئة والمبيعات التقليدية فتحقق نموا يبلغ 25% بشكل سنوي، وفقا لمجاهد.

وتابع قائلًا: "رغم الثقة وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي الهواتف الذكية إلا أن الدفع عند الاستلام (Cash on Delivery) مازال يحتل الصدارة في سداد قيمة المشتريات، بينما تمثل عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان قرابة 20% من إجمالي المبيعات".

وعن القطاعات التي تعمل راية للتجارة والتوزيع من خلالها، ذكر مجاهد أنها تضم أربعة قطاعات رئيسية، الأول قطاع التوزيع ويضم تحت مظلته الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة التكنولوجية، والثاني البيع بالتجزئة حيث تمتلك الشركة 40 فرعا تحت اسم راية، و75 فرع فرانشايز لعلامات تجارية عالمية مثل سامسونج، وهواوي، واتصالات.

وأشار إلى أن القطاع الثالث في الشركة هو الصيانة وخدمات ما بعد البيع، حيث تقدم من خلاله الشركة خدماتها لأكثر من 25 ألف مستهلك شهريًا ، والقطاع الرابع هو الأعمال الدولية التي تقوم بها الشركة في بعض الأسواق الواعدة كالدول الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا.

وأوضح مجاهد أنه يوجد لدى "راية للتجارة والتوزيع" بنيجيريا ١٢ ألف عميل شهريا من خلال ٩ منافذ بيع بالتجزئة، و19 مركزا لخدمة ما بعد البيع والصيانة.

وتعد "راية نيجيريا" الآن موزعا للهواتف المحمولة للعديد من العلامات التجارية البارزة من خلال شبكة توزيع تغطي 12 ولاية، وتوفر 150 متخصصا.