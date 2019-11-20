راية للتجارة تكشف تفاصيل عروضها في أسبوع "البلاك فرايداي"

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد إسماعيل، مدير قطاع التجارة الإلكترونية في شركة راية للتجارة والتوزيع، إن الشركة أطلقت تطبيقًا مخصصًا للتجارة الإلكترونية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن عروض التخفيضات التي تطرحها الشركة حقيقية وليست وهمية ويمكن التأكد من ذلك بمقارنة أسعار المنتجات حاليًا وأسعارها خلال تخفيضات البلاك فرايداي.

وبحسب إسماعيل فإن راية ستتيح نحو 500 عرض تخفيض على المنتجات خلال أسبوع البلاك فرايداي، كما سيتم طرح منتجات للتقسيط بدون فوائد وتوصيل مجاني خلال أسبوع العروض.

وأوضح أن هناك نموًا في عدد المنتجات المطروحة عبر الإنترنت من خلال راية حيث ستصل إلى 100 ألف منتج خلال العام المقبل.

وكشف عن إطلاق الشركة لخدمة التقسيط أونلاين بحيث يقوم العميل بتقديم طلب التقسيط عبر الإنترنت وسداد الأقساط أونلاين.

وقال إسماعيل فإن التجارة الإلكترونية تمثل نحو 3٪ من حجم التجارة وتنمو بنسبة 6٪ سنويا.

وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية تقدر بنحو 5 مليارات دولار في مصر.