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    أسعار الأسماك والماكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    11:15 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    أسعار الأسماك والماكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والماكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك الماكولات البحرية سوق العبور

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