أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث بفعل زيادة مخزون الخام الأمريكي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي عززت فيه زيادة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن نمو اقتصادي عالمي باهت، بينما انحسرت الآمال في أي تحرك على جبهة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، محت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة، وانخفضت ستة سنتات أو 0.1% إلى 55.15 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت ما يزيد عن 4%على مدى الجلستين السابقتين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.71 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا أو 0.3%.

وتراجع برنت 3.8% على مدى الجلستين السابقتين، وفقا للوكالة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر الجاري إلى 445.9 مليون برميل.

وتُضاف الزيادة إلى المخاوف بشأن فائض في الإمدادات بعد أن ذكرت رويترز أن روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم للنفط، من المستبعد أن تدعم مزيدا من الخفض في إنتاج النفط حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري في فيينا.

واتفقت روسيا ومنتجون آخرون للنفط مع أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار لتعزيز الأسعار، في تحالف للمنتجين معروف باسم "أوبك".

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لمخزونات الحكومة الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء.

وتباطأ الطلب الأمريكي على الخام خلال حرب تجارية ممتدة مع الصين.

وانحسرت الآمال بإنهاء النزاع عبر توقيع ما يسمى باتفاق المرحلة واحد بين الجانبين في ظل خلاقات بشأن إلغاء رسوم جمركية.