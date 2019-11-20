"رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر "فيديوجرافيك"
كتبت- ياسمين سليم:
أبقى بنك ناصر الاجتماعي سعر الفائدة لوديعة "رد الجميل" ثابتًا، دون تغيير رغم قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%.
ويبيع بنك ناصر الوديعة لكبار السن ممن فوق سن 65 عامًا.
ويقدم مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل وديعة رد الجميل، الذي يبيعها بنك ناصر الاجتماعي.
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