"رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر "فيديوجرافيك"

كتبت- ياسمين سليم:

أبقى بنك ناصر الاجتماعي سعر الفائدة لوديعة "رد الجميل" ثابتًا، دون تغيير رغم قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%.

ويبيع بنك ناصر الوديعة لكبار السن ممن فوق سن 65 عامًا.

ويقدم مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل وديعة رد الجميل، الذي يبيعها بنك ناصر الاجتماعي.

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