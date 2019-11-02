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    جمعية المصارف: البنوك اللبنانية لم تشهد أي تحركات غير عادية بعد إعادة فتحها

    02:24 م السبت 02 نوفمبر 2019
    جمعية المصارف: البنوك اللبنانية لم تشهد أي تحركات غير عادية بعد إعادة فتحها

    سليم صفير رئيس جمعية المصارف

    القاهرة- وكالات:

    قال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إن البنوك اللبنانية لم تشهد ”أي تحركات غير عادية“ للأموال يومي الجمعة والسبت بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

    وأضاف صفير لوكالة أنباء رويترز، عبر البريد الإلكتروني، ”كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه، وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات“.

    وكانت هناك مخاوف من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي. وقال مصرفيون وعملاء يوم الجمعة إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال لكن عملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.

    جمعية مصارف لبنان سليم صفير احتجاجات لبنان

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