بنك الإسكندرية يقرر خفض الفائدة 2.5% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، إن البنك قرر خفض الفائدة 2.5% دفعة واحدة على الشهادة الإدخارية الثلاثية ذات العائد الثابت "أليكس ستار".

وأشار إلى أن الفائدة تراجعت إلى 10% من 12.5% على العائد الشهري، وانخفضت إلى 10.25% بدلا من 12.75% للعائد الربع سنوي.

وكان بنك الإسكندرية قرر إيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية "أليكس ستار" ذات آجال ثلاث سنوات حتى حسم سعر الفائدة ودراسة تكلفة الأموال بالبنك، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية سبتمبر الماضي.

ويبيع البنك الشهادة للعملاء بداية من أول ألف جنيه ومضاعفاته أو 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها كما يسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.