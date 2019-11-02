5 قطاعات قادت نمو اقتصاد مصر في الربع الأول من العام الجاري (فيديوجرافيك)

الصناعة كانت إحدى القطاعات التي ساهمت في ارتفاع مع

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حسبما أعلنت وزارة التخطيط.

وساهمت 5 قطاعات رئيسية في هذا الارتفاع، وتمثل هذه القطاعات التجارة الداخلية والزراعة والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعة.

ويشرح مصراوي في هذا الفيديو كيف ساهمت هذه القطاعات في ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري.