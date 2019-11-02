  • عاجل:النائب العام يأمر بإحالة "رئيس قطار طنطا" للجنايات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    5 قطاعات قادت نمو اقتصاد مصر في الربع الأول من العام الجاري (فيديوجرافيك)

    01:22 م السبت 02 نوفمبر 2019
    5 قطاعات قادت نمو اقتصاد مصر في الربع الأول من العام الجاري (فيديوجرافيك)

    الصناعة كانت إحدى القطاعات التي ساهمت في ارتفاع مع

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حسبما أعلنت وزارة التخطيط.

    وساهمت 5 قطاعات رئيسية في هذا الارتفاع، وتمثل هذه القطاعات التجارة الداخلية والزراعة والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعة.

    ويشرح مصراوي في هذا الفيديو كيف ساهمت هذه القطاعات في ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري.

    وزارة التخطيط التجارة الداخلية الزراعة الأنشطة العقارية الصناعة الاتصالات اقتصاد مصر

    الخبر التالى:

    بنك الإسكندرية يقرر خفض الفائدة 2.5% على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان