خصومات 80% وتقسيط .."نون" تستعد لتخفيضات الجمعة الصفراء

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن موقع وتطبيق نون للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض الجمعة الصفراء خلال موسم الخصومات المعروف باسم "البلاك فرايداي" والذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام.

وبحسب بيان صحفي للشركة اليوم تبدأ عروض الجمعة الصفراء على منصة نون يوم 24 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوع، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات كبرى تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة.

قال مصطفى هنداوي مدير عام شركة نون مصر، إن الشركة تستعد لإطلاق خدمة التقسيط خلال فعاليات الجمعة الصفراء، فضلا عن إطلاق عروض بأسعار تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى.

أضاف هنداوي، أن من المزايا التنافسية لخدمات نون هو توصيل المنتجات خلال فترة تتراوح بين 24 و 48 ساعة من وقت طلبها وذلك في محافظات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية وذلك على منتجات نون اكسبريس المتواجدة في مخازن الشركة.

أوضح أن الشركة توفر خدمة الشحن المجاني لعملائها ممن يقومون بشراء منتجات تتجاوز قيمتها 250 جنيهًا مصريًا، أما أصحاب الطلبات بقيمة أقل من 250 جنيهًا فتمنحهم المنصة سعر شحن ثابت 15 جنيهًا أياً كان موقعهم داخل جمهورية مصر العربية.

وتتيح منصة نون لعملائها طرق دفع مختلفة تشمل الدفع نقدًا عند الاستلام أو باستخدام البطاقة الائتمانية على الموقع أو التطبيق.

وبدأت شركة نون.كوم أعمالها في مصر في فبراير الماضي، بعد أقل من عاميّن على انطلاقها في كلٍ من الإمارات والسعودية نهاية عام 2017.

وكانت منصة نون.كوم قد تأسست على يد رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس مجموعة شركات إعمار العقارية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الخليجيين، باستثمار أوّليّ بلغت قيمته مليار دولار، بهدف دعم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

من جانبه قال طارق فاضل نائب المدير التنفيذي للشركة، إن هناك فرصا قوية للنمو في مصر حيث لا تمثل التجارة الالكترونية سوى 2% من إجمالي حجم التجارة الكلية محليا.

وأضاف فاضل، أن الشركة تضع السوق المصري على رأس أولوياتها، حيث تشير الدراسات التي أجرتها الشركة أن مصر الدولة الأكبر عربيًا من حيث معدلات النمو حيث تضم 48 مليون مستخدم للإنترنت في مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا ولديهم هاتف ذكي أو كمبيوتر، وهو ما يعكس فرص لنمو التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن تقارير مختلفة تعتبر السعودية والإمارات أكبر سوقيّن من حيث إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتمثل منطقة الخليج العربي مع مصر 80% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بمعدلات نمو سنوية تزيد عن 30% سنويا.

وبحسب فاضل، تؤكد تقارير صادرة مؤخراً أنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعًا من 8.5 مليار دولار عام 2017.

وعيّنت شركة نون حتى الآن ما يزيد عن 350 موظفًا مصريًا من مختلف التخصصات ونحو 120 موظفاً بنظام التعاقد المؤقت لتغطية مهام الجمعة الصفراء".