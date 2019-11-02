المالية تخصص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة في ٢٧ محافظة خلال 4 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تحرص على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

وأضاف معيط، في بيان اليوم السبت، أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة في 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية في الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وذكر البيان، أن الصناديق والحسابات الخاصة تحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.