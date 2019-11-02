يصل إلى 500 ألف جنيه.. تعرف على تفاصيل قرض السلع المعمرة في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

خفضت بعض البنوك العاملة في مصر، الفائدة على قرض السلع المعمرة المختص بشراء الأجهزة الكهربائية أو أثاث المنزل وذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

وتقدم البنوك قرض تمويل السلع المعمرة لموظفي القطاعين العام والخاص بضمان تحويل الراتب على البنك أو القسط، كما تقدم نفس القرض لأصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبية، أو بضمان الأوعية الادخارية للعميل بالبنك.

وتتباين شروط قرض السلع المعمرة من بنك إلى أخر في سعر الفائدة على القرض أو قيمة القرض وفترة السداد والمصاريف الإدارية.

وتحتاج البنوك من العميل تقديم بعض الأوراق للموافقة على القرض تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة معتمدة من جهة العمل بإجمإلى الدخل الشهري، وإيصال مرافق حديث "كهرباء أو مياه أو غاز"، وفاتورة مختومة من المعرض بإجمإلى سعر السلع.

وتشترط البنوك مرور بين 3 أشهر إلى عام على العميل في عمله ضمانا لاستمراره دون انقطاع في جهة العمل، مع تعهد جهة العمل بخطاب موقع للبنك بإجمإلى دخلة الشهري.

ويعرض مصروي تفاصيل قرض السلع المعمرة في 5 بنوك بعد خفض الفائدة علىها في بنوك مصر والقاهرة وEG بنك، وQNB بنك وبنك فيصل الإسلامي.

1-بنك مصر:

الفائدة: 18% إلى 20.5% حسب تعهد جهة العمل لتحويل الراتب.

قيمة القرض: 150 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% في حال تعهد جهة العمل.

فترة السداد: تصل 8 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

2-بنك القاهرة:

الفائدة: 19% متناقصة.

قيمة القرض: تصل 500 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل 80% من إجمالي قيمة السلع.

فترة السداد: 5 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 21 عاما إلى 60 عما.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

3-EG بنك:

الفائدة: 25% متناقصة.

قيمة القرض:120 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: 80% من إجمالي قمة السلع.

فترة السداد: 5 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض بالإضافة 0.5% دمغة.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: 1500 جنيه في حال تحويل الراتب، و3 آلاف جنيه دون تحويل الراتب.

4-بنك QNB:

الفائدة: 20% متناقصة.

قيمة القرض: 75 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: 100% من إجمالي قيمة السلع.

فترة السداد: تصل 4 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: تتباين حسب نوع الوظيفة.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

5-بنك فيصل الإسلامي:

الفائدة: 17% إلى 18% متناقصة.

قيمة القرض: 150 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: 80% من إجمالي قيمة القرض.

فترة السداد: 5 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 1.5% حسب تحويل الراتب أو القسط.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.