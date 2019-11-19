موانئ دبي العالمية تقترب من إتمام مشروع توسيع ميناء السخنة بتكلفة 520 مليون دولار

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة "موانئ دبي العالمية-السخنة"، اليوم الثلاثاء، إنها اقتربت من إتمام مشروع التوسعة الرئيسية في ميناء السخنة من خلال الحوض رقم (2)، الذي تصل معه قيمة استثمارات "موانئ دبي العالمية" في مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.

وأضافت الشركة في بيان بمناسبة مرور 10 سنوات على عملها في مصر إن الحوض رقم (2) سيبدأ العمليات بحلول الربع الثاني من عام 2020، وسيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

ويعزز مشروع التوسعة موقع "موانئ دبي العالمية-السخنة" كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد بالبلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم، بحسب البيان.

وتم تنظيم الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ"موانئ دبي العالمية-السخنة" في القاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتبلغ تكلفة تطوير الحوض رقم (2) 520 مليون دولار أمريكي وسيدعم العمليات في الحوضين الآخرين في الميناء، ويشمل التطوير الرصيف بطول 1.3 كيلومتراً، حيث سيتم استخدام 400 متر منه في المرحلة الأولى، إلى جانب باحة للحاويات تبلغ مساحتها 350,000 متراً مربعاً.

وتعتبر التوسعة من خلال الحوض رقم (2) إحدى أكبر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وفقا البيان.

ويأتي مشروع التوسعة في ظل الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مؤخراً لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار امريكي للاستثمار في مشاريع وأصول حيوية، وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي، بحسب ما ذكره البيان.

وتبلغ سعة الحوض رقم (1) والمشغل حالياً، نحو 945,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ، أما الحوض رقم (3) فهو محطة للبضائع السائبة السائلة والممتدة على مساحة 400 متر مربع والتي تعتبر بوابة رئيسية لواردات الطاقة الخاصة بمصر .

ولعبت المنشآت عالمية المستوى في الميناء دوراً حيوياً في إضافة القيمة إلى عمليات العملاء عبر تحسين الإنتاجية والسرعة والتقليل من كلفة شحن البضائع، مع القيام في الوقت ذاته باستقطاب خطوط شحن عالمية رائدة ومالكي بضائع.

وقال سهيل البنا، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكل نجاحنا في تحفيز التجارة ودعمها في موانئ دبي العالمية-السخنة خلال العقد الماضي، دليلاً على حضورنا المتميز في السوق ودورنا كمركز تجاري لوجستي ورئيسي في جنوب قناة السويس الذي يربط أكثر الطرق التجارية البحرية الحيوية في العالم".

وأضاف "نحن على ثقة بأن توسعنا من خلال الحوض رقم (2) سيسهم في زيادة كميات البضائع المناولة في الميناء، الأمر الذي سيدعم التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي في مصر عبر استقطاب استثمارات أكبر، ودعم أسس المنظومة الاقتصادية المربحة".

وأضاف البنا: "لقد قمنا من خلال استراتيجيتنا التجارية المتكاملة بتوسيع دورنا لدعم عمليات الموانئ في المناطق الصناعية والاقتصادية واللوجستية عبر تسهيل حركة البضائع بكفاءة عالية، والوصول إلى مراكز الاستهلاك العالمية، مع القيام بذات الوقت بتبني أحدث التقنيات المبتكرة".

من جهته، قال آجاي سينج، الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية-السخنة": "لقد سعينا منذ البداية بأن نجعل موانئ دبي العالمية-السخنة الميناء الرئيسي في مصر، وإننا نواصل التزامنا لضمان استمرارية هذا النجاح من خلال خبراتنا السوقية الغنية، والتحسينات المتواصلة، والتنوع في العمليات التشغيلية، بالإضافة الى التوظيف الأمثل لمواردنا لتطوير البنى التحتية التي تلبي احتياجات عملائنا بدءاً من نقطة المنشأ وصولاً إلى مراكز الاستهلاك". وتقع "موانئ دبي العالمية-السخنة" جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وهي الميناء الرئيسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبرها الحكومة منطقة نمو رئيسي لاستقطاب الاستثمارات

ويعتبر هذا الميناء الأقرب إلى مدينة القاهرة، ويرتبط بها عبر طريق سريع مكون من ستة مسارات وبطول 120 كيلومتراً ليصل إلى نحو 18 مليون مستهلكاً بالمدينة.

وتعمل موانئ دبي العالمية في 46 بلداً عبر قارات العالم الست، ولديها أكثر من 150 نشاطا، ويعمل بها 50 ألف موظف من 120 بلدا.

تعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من نصف عائداتها. وقامت "موانئ دبي العالمية" في عام 2018 بمناولة أكثر من 70 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) على امتداد كامل محفظة أعمالها. ومن المتوقّع مع التطويرات والتوسعات الجارية أن تنمو القدرة الإجمالية البالغة حاليا 91 مليون حاوية نمطية تماشياً مع حاجة السوق، بحسب بيان الشركة.