راية القابضة تطالب مجلس النواب باستجواب وزيرة الاستثمار

كتب - علاء حجاج:

قال المستشار هاني خليل المستشار القانوني لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس النواب لاستجواب وزيرة الاستثمار، بسبب الخلاف والنزاع بين الشركة وهيئة الرقابة المالية.

وبحسب ما قاله خليل، فإن الشركة طلبت تشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى لجان المجلس بتقصي الحقائق بشأن ما وصفته بمخالفات ارتكبها رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، وطالبت بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

وأضاف خليل، أن الشركة خاطبت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن رئيس الرقابة المالية وممارساته ضد الشركة.

يذكر أن النزاع بين راية القابضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وصل لساحات القضاء بعدما فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية غرامة بقيمة 11 مليون جنيه على راية القابضة للتصالح في مخالفة حصص المجموعة المرتبطة، رغم قيام الشركة بالالتزام بتعليمات الهيئة وتقدم مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بعرض مالي لشراء أسهم كل المساهمين.

وفرضت الهيئة العامة للرقابة المالية غرامة 11 مليون جنيه بسبب تأخر راية في تنفيذ عرض الشراء الإجباري.

وطالبت الشركة بتقسيطها إلا أن الرقابة المالية قررت تقسيطها على عام واحد فقط ما اضطر الشركة إلى رفض سداد الغرامة ما أدى إلى تحريك الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى جنائية ضد رئيس راية، التي اتجهت بدورها إلى إقامة دعوى ضد قرارات الهيئة أمام مجلس الدولة.