هيئة التنمية الصناعية تفتتح فرعا جديد في الغردقة

كتبت- شيماء حفظي:

افتتح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع الهيئة الجديد في الغردقة لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال غازي، إن الفرع الجديد والمقام داخل مركز معلومات شبكات المرافق يأتي في إطار خطة الهيئة للامركزية في تقديم خدماتها حيث تم افتتاحه بالتعاون مع المحافظة.

وأضاف أن الفرع الجديد، سيسهم في تخفيف معاناة المستثمر الصناعي والتمتع بالخدمة داخل المحافظة بدلا من التوجه للقاهرة كما سيقوم الفرع نيابة عن المستثمر بانهاء الاجراءات التي تستلزم التوجه للمقر الرئيسي، بحسب البيان.

وأوضح غازي، أن الفرع سيصدر السجل الصناعي وتراخيص التشغيل للمستثمرين بالمجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغردقة والمناطق الحرفية في كل من راس غارب والقصير وسفاجا.

وقال غازي، إنه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة في كل من بورسعيد وبني سويف والوادي الجديد قبل نهاية العام، ليصل عدد الفروع والمكاتب الإقليمية إلى 29 لتغطي محافظات مصر بالكامل.