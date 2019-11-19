مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات محلية وعربية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.45% إلى مستوى 14313 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 76.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الجانب صافي شراء بقيمة 96.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.22% بنهاية تعاملات أمس الاثنين.