توفيق يكشف تفاصيل التعاون بين قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي

كتبت- شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل التعاون بين وزارته وصندوق مصر السيادي "ثراء" خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة تعرض على الصندوق السيادي فرصا للاستثمار، من أجل الترويج لها، بين المستثمرين، والاتفاق مع أفضل العروض لتنفيذ الركة بينهم.

وأضاف الوزير، أن هناك 4 قطاعات ستطرح فيها الوزارة عروض شراكة مع الصندوق السيادي تتضمن الفنادق، والتطوير العقاري، والأدوية، ومشروع صناعي متكامل في توشكى.

وأوضح أن فرص الشراكة مع الصندوق السيادي في مشروع توشكى، لا تتعلق باستصلاح أراضي، لكنها مشروعات صناعية مرتبطة بنشاط الإنتاج الحيواني.

"لدينا مساحة كبيرة يمكن إقامة 14 مشروعا عليها، هذه المشروعات تم تحديد أنشطتها من خلال دراسة قام بها استشاري، تتضمن تربية أبقار للحليب أو التسمين، وتصنيع الأعلاف، أو مصنع ألبان وتصنيع لحوم" بحسب الوزير.

وأضاف الوزير "المشروعات المتاحة هي مشروعات صناعية، لكنها يمكن أن تكون متكاملة، وبأنشطة مغذية لبعضها".

وسيوفر الصندوق السيادي، مزايا تسريع أعمال الاستثمار في الأصول التي ستنضم له، من الجهات الحكومية وبينها وزارة قطاع الأعمال العام، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

وقالت السعيد، في تصريحات خلال مؤتمر بغرفة التجارة الأمريكية، إن الجهات الحكومية لديها خياران للشراكة في الصندوق السيادي، تتضمن المساهمة بحصة عينية تعادل قيمة الأصل أو الحصول على قيمة أصلها نقدًا.

وأوضحت أن خيارات الشراكة تشمل ضم مجموعة من الأصول المتشابهة في صندوق فرعي مثل مجموعة فنادق، أو تأسيس شركة لإدارة أصل واحد تتمتع بنفس مزايا قانون الصندوق.