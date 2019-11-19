غدا.. انطلاق فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- دينا خالد:

تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة ورشة عمل "صنع في أفريقيا"، وذلك بمشاركة وزراء صناعة، ورؤساء اتحادات صناعات، وممثلي القطاع الخاص من 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي 8 دول أوروبية والصين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يحضر الورشة أيضا ممثلو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة بقارة أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والكوميسا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الأعمال، وممثلو المجالس التصديرية والجهاز المصرفي، وفقا للبيان.

وتناقش ورشة العمل التي سيفتتحها عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، آليات التكامل الصناعي الأفريقي، ورسم خريطة الموارد الأفريقية، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب موضوعات محددات التكامل الصناعي، وفرص التعاون في المجالات اللوجستية والبنية التحتية، ودور الشمول المالي المستدام وتسهيل التجارة.

كما تناقش الورشة موضوعات أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر حول التكامل الصناعي الأفريقي، وموضوعات سياسات التكامل الصناعي الإقليمي، بحسب البيان.

وقالت وزارة الصناعة إن ورشة العمل تستهدف التوصل لاستراتيجية لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بدول القارة، وذلك من خلال تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي باعتباره أحد أولويات التنمية في القارة.

كما تستهدف الورشة إيجاد منصة مصرية سنوية لتبادل الأفكار الفنية الهادفة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، ومناقشة الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات وأجندات الأعمال لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي من خلال توحيد الجهود السياسية اللازمة لتحقيق هذا التكامل بين الدول الأفريقية.

وتهدف الورشة أيشا إلى تضافر الجهود الأفريقية لتحقيق التحول الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة، في اليوم الثاني للورشة، اجتماع مائدة مستديرة للوزراء المشاركين، للتباحث حول أهم المحاور التي تمت مناقشتها بفعاليات الورشة، ورسم ملامح خريطة الطريق المستقبلية لتعزيز التعاون الصناعي بين دول القارة السمراء.