لأول مرة.. "كريدي أجريكول" يصدر شهادة ذات عائد متغير بفائدة 11.5%

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء ببنك كريدي أجريكول، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار شهادة ادخارية ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وذلك لأول مرة في تاريخ البنك.

وأضاف المصدر أن سعر الفائدة على الشهادة متغيرة العائد يبلغ 11.5% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.

وأوضح مسؤول خدمة العملاء، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة يبدأ من أول 3 آلاف جنيه.

ويبيع البنك شهادات ادخارية بعائد ثابت لأجل 3 و5 سنوات، وتخضع فائدتها حاليا لإعادة التسعير، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.