لأول مرة.. "كريدي أجريكول" يصدر شهادة ذات عائد متغير بفائدة 11.5%
كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء ببنك كريدي أجريكول، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار شهادة ادخارية ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وذلك لأول مرة في تاريخ البنك.
وأضاف المصدر أن سعر الفائدة على الشهادة متغيرة العائد يبلغ 11.5% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.
وأوضح مسؤول خدمة العملاء، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة يبدأ من أول 3 آلاف جنيه.
ويبيع البنك شهادات ادخارية بعائد ثابت لأجل 3 و5 سنوات، وتخضع فائدتها حاليا لإعادة التسعير، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
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