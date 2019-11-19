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    لأول مرة.. "كريدي أجريكول" يصدر شهادة ذات عائد متغير بفائدة 11.5%

    01:42 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    لأول مرة.. "كريدي أجريكول" يصدر شهادة ذات عائد متغير بفائدة 11.5%

    بنك كريدي أجريكول مصر

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء ببنك كريدي أجريكول، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار شهادة ادخارية ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وذلك لأول مرة في تاريخ البنك.

    وأضاف المصدر أن سعر الفائدة على الشهادة متغيرة العائد يبلغ 11.5% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.

    وأوضح مسؤول خدمة العملاء، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة يبدأ من أول 3 آلاف جنيه.

    ويبيع البنك شهادات ادخارية بعائد ثابت لأجل 3 و5 سنوات، وتخضع فائدتها حاليا لإعادة التسعير، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

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