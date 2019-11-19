بنك ناصر يخفض الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت والودائع

القاهرة- مصراوي:

قرر بنك ناصر الاجتماعي تخفيض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت وكذلك الودائع ذات الآجال 5 سنوات.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي، التابع لها البنك، اليوم الثلاثاء إن سعر الفائدة للشهادة ذات الأجل 3 سنوات تراجع إلى12.5% يصرف العائد شهريًا.

وانخفضت الفائدة على نفس الشهادة ذات دورية صرف العائد الربع السنوية إلى 12.75% وبلغ العائد السنوي على نفس الشهادة إلى 13.5%.

وقال فاروق إن البنك عدل الفائدة على الودائع ذات آجال5 سنوات والتي يصرف عائدها سهريًا إلى 10.5% و10.75% ذات العائد الربع سنوي و11.5% للعائد السنوي.

وكان البنك قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة لشهادة "رد الجميل" لكبار السن عند 16% كما هي دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي، ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.

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