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    32.3 % ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

    12:32 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    32.3 % ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

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    القاهرة- مصراوي:

    ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال العام الماضي بنسبة 32.2%، بحسب ما ذكره بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثا.

    وبحسب البيان فإن صادرات مصر إلى دول الكوميسا ارتفعت بنسبة 17.2% لتصل إلى

    1.908 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.628 مليار دولار خلال عام 2017.

    وقال البيان إن صادرات مصر ترتكز إلى 5 دول هي ليبيا بقيمة بلغت 635.9 مليون دولار بنسبه 33.1% من إجمالي تكتل الكوميسا.

    وبحسب البيان فإن السودان جاءت ثانية بقيمة 399.3 مليون دولار بنسبه 20.8% من إجمالي التكتل.

    وأضاف البيان أن صادرات مصر لكينيا بلغت 354.6 مليون دولار بنسبه 18.5% من إجمالي الصاردات للكوميسا.

    وقال البيان أن الصادرات المصرية لإثيوبيا بلغت 4169.0 مليون دولار وأوغندا بلغت 82.9 مليون دولار.

    وقال البيان إن الواردات من دول الكوميسا إلى مصر خلال العام الماضي بلغت 1.044 مليار دولار مقارنة 605 ملايين دولار في 2017 بزيادة قدرها 72.6%.

    وجاء ترتيب الدول الأكثر تصديرًا لمصر كالتالي: كينيا بقيمة 287.3 مليون دولار وزامبيا بقيمة بلغت 266.1 مليون دولار والسودان بقيمة بلغت 207.5 مليون دولار والكنغو fقيمة 148 مليون دولار ثم ليبيا بقيمة 66 مليون دولار.

    التبادل التجاري دول الكوميسا المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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