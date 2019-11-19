اتحاد الصناعات يبحث اليوم آليات تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم المنتج المحلي

كتبت- شيماء حفظي:

يبحث مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتجات محلية الصنع وتقديم خصم نقدي للمواطنين عند الشراء.

وكان مجلس الوزراء، قال الأحد الماضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصم نقدي للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسييرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لمصراوي، إن الاجتماع سيناقش كيفية وآليات التفاعل مع هذه المبادرة وتحديد السلع ذات الأولوية لطرحها ضمن المباردة وكذلك آليات تنفيذ تقديم الدعم أو الخصم للمستهلكين.

ووصف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الاجتماع بأنه ضمن الاجتماعات الداخلية لتنسيق الأعمال، مشيرًا إلى أن تفاصيل المبادرة سيتم إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع سيبحث أولوية شراء المنتجات المصرية، وكيفية توفير المنتجات في الأسواق بأسعار تلائم ظروف المستهلك، وتحقيق مبدأ التكافؤ والتكامل بين المصنع والتاجر والمستهلك دون الإضرار بأي منهم.

وأضاف المهندس، أن الاجتماع سيبحث متطلبات تحقيق هذا التكامل، من خلال الحد من الاستيراد وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المصرية، ودراسة خدمة ما بعد البيع.

وستهتم المبادرة، بشكل أساسي بالسلع المعمرة والأدوات المنزلية، والاستهلاكية، باعتبارها أكثر السلع المطلوبة في السوق، لكن الاجتماع سيبحث آلية تقديم دعم المشترين، بحسب المهندس.

ويرى المهندس أن أكثر فائدة ستعود على المصنعين من هذه المباردة هي إعادة بناء الثقة بين المستهلك والمصنع المصري، بالإضافة إلى تحريك المبيعات.

وأشار المهندس، إلى أهمية أن تتغير ثقافة المستهلكين المصريين تجاه الصناعة المحلية، وصرورة تفعيل مبادرات توعوية تخلق لدى المستهلك معرفة بشأن المنتجات وألا يتوقف قرار الشراء عند "المستورد".