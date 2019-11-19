التخطيط تشارك بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة

القاهرة – مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة والذي يقام تحت عنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"؛ برعاية وزارة التخطيط وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمة ألقتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، خلال الافتتاح، إن الملتقى يوفر منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية في مجال التحول الرقمي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وركيزة أساسية لجهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها.

وأوضحت أن هدف التحول الرقمي هو إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مُؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمي، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين قطاعات التنمية ومكافحة الفساد مع أولوية تحقيق الاستدامة وتأمين المجتمع الرقمي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg تمثل البنية الأساسية التي تجمع نحو (100) خدمة حكومية وتقدمهم إلكترونيًا في مكان واحد، حيث توفر البوابة سبل متعددة للدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع عند الاستلام، أو من خلال نقاط البيع المختلفة، تيسيرًا على المواطن وتوفير الوقت والجهد والتزاحم في أماكن تقديم الخدمة الورقية التقليدية.

وفيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بالأحياء والمدن فيبلغ إجمالي عدد المنافذ 312 مركزا تكنولوجيا، تم الانتهاء من تطوير نحو (225) مركز حتى 30 يونيو 2019، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020، وتقدم هذه المراكز التكنولوجية نحو 120 خدمة.