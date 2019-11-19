وزير الصناعة يبحث مع "جونسون آند جونسون" فرص الاستثمار في الدواء

وزير الصناعة خلال لقائه مع نائب رئيس شركة جونسون آ

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصا كبيرة لمنتجات الدواء المصري بأسواق الدول الأفريقية، خاصة وأن المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق الأفريقي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأضاف نصار أن وزارته حريصة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية للصناعات الدوائية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بحضور أحمد خليل مدير الشئون الحكومية والسياسات لمنطقة شمال أفريقيا بالشركة.

وقال الوزير إن ضخ الشركة استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال العام الجاري بقيمة 125 مليون جنيه ليصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلى 2.3 مليار جنيه، يعكس اهتمام دوائر الأعمال العالمية والشركات متعددة الجنسيات بالعمل بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار بالسوق المصري في مجالات إنتاج الأدوية ومنتجات العناية الصحية والتصدير لأسواق الدول المجاورة ودول القارة الأفريقية.

وأشار الوزير إلى إمكانية إنشاء مشروعات لشركة جونسون آند جونسون العالمية بالتعاون مع قطاع الدواء المصري بدول القارة الأفريقية، خاصة في ظل التوجه الحالي للوزارة بتدشين صناعات بعدد من دول شرق وغرب قارة أفريقيا بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

وأكد إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذا استغلال الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط للوصول لدول قارة شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول قارة أوروبا، موضحا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة في القطاع الدوائي تؤهلها لريادة صناعة الدواء بالمنطقة.

وأعرب نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية، عن حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد الأسواق المحورية الهامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ توسعات بالسوق المصري بصفة دائمة وذلك لتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق العالمية.

وقال إن الشركة تعمل في مجالات الصناعات الدوائية، وتكنولوجيات ومنتجات الرعاية الصحية، ومنتجات الصحة العامة والرعاية التخصصية، موضحا أن الشركة تعمل في 60 دولة حول العالم.