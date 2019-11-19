قطاع الأعمال تطبق سياسات التحول الرقمي في الشركات لأول مرة

كتبت- شيماء حفظي:

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءت التحول الرقمي للشركات التابعة لها، لأول مرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الوزير هشام توفيق التقى ممثلي نحو 60 شركة مدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP ، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

ودار نقاش مفتوح بين الوزير وممثلى الشركات رؤساء القطاعات المالية والإدارية والموارد البشرية والمشتريات والمبيعات والقانونية، وأكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي الذي تعكف الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشاد الوزير بجهود المشاركين في وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة والشركات واستشاري مشروع ERP، بحسب البيان.

وأشار توفيق، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصري وخاصة شركات القطاع.

وأوضح الوزير، أن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي خطوة أولى نحو تحول رقمي جزري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعا مختلفا تعمل بها الشركات.

ويشمل النظام 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين و فنيين، بحسب الوزير.